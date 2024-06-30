Чем обработать огурцы от паутинного клеща

Сезон молодых огурцов в разгаре, но радость сбора урожая может омрачить появление паутинного клеща – коварного вредителя, который вредит не только огурцам, но и томатам и баклажанам.

Автор YouTube-канала "Полторы сотки" делится опытом, как распознать паутинный клещ и спасти свои растения.

Как распознать вредителя?

Паутинный клещ – микроскопический вредитель, которого невооруженным глазом не видать. Его размер достигает всего 0,5 мм. Однако присутствие на огурцах выдают характерные признаки:

Мелкие желтые или белые пятна на листьях. С течением времени эти пятна разрастаются, образуя большие пораженные участки.

С течением времени эти пятна разрастаются, образуя большие пораженные участки. Паутина на тыльной стороне листьев. Это верный признак того, что растение атаковано паутинным клещом.

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Методы борьбы:

Бактериальные препараты: Актофит, Фитоверм. Эти биологические средства безопасны для людей и пчел, но эффективны против паутинного клеща. Их рекомендуется использовать, если массовый сбор огурцов еще не начался.

Народные средства:

Настой хозяйственного мыла: 200 г мыла натереть, растворить в 5-6 л теплой воды, тщательно перемешать и опрыскать растения по бокам листьев.

200 г мыла натереть, растворить в 5-6 л теплой воды, тщательно перемешать и опрыскать растения по бокам листьев. Настой луковой шелухи: 200 г шелухи залить 5-6 л воды, настоять 7 дней, затем профильтровать и опрыскать пораженные растения.

200 г шелухи залить 5-6 л воды, настоять 7 дней, затем профильтровать и опрыскать пораженные растения. Настой корней одуванчика: 200 г измельченных корней залить 1 л воды, настоять 5 дней, затем профильтровать и опрыскать растения.

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