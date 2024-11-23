У Туреччині виявили унікальний амулет вбивці демонів: археологи називають знахідку сенсаційною

Унікальний християнський артефакт виявлено під час археологічних розкопок у Туреччині. Бронзовий кулон п'ятого століття з несподіваним зображенням став справжньою знахідкою для науковців.

Артефакт, знайдений у стародавньому місті Адріанополь, має виняткове значення для розуміння релігійної культури того періоду. На кулоні зображено царя Соломона верхи на коні, який вражає списом диявола. Це перший подібний артефакт, виявлений на території Анатолії. Про це пише Live Science.

Особливістю знахідки є написи давньогрецькою мовою на обох сторонах. Один бік проголошує перемогу добра над злом, а інший contains імена чотирьох ангелів: Азраїла, Гавриїла, Михаїла та Ісрафіла.

Archaeological дослідження показали, що кулон мав статус амулета, який, за віруваннями того часу, мав захищати власника від небезпеки. Науковці вважають його символом релігійної та військової потужності.

Провідний дослідник Ерсін Челікбаш підкреслює особливу цінність артефакту. Соломон, важлива постать у трьох світових релігіях, представлений не лише як правитель, але й як пророк та полководець.

Місце знахідки - Адріанополь, стародавнє поселення в Пафлагонії, має особливе значення. Археологи припускають, що тут базувався кавалерійський підрозділ, і кулон може бути пов'язаний з військовою діяльністю.

Читайте також: Найстаріше вино у світі:в Іспанії у гробниці археологи виявили 2000-річний артефакт (фото)

Датування артефакту п'ятим століттям збігається з періодом, коли місто входило до складу Візантійської імперії. Раніше подібний кулон було знайдено лише в Єрусалимі, що вказує на важливість Адріанополя як релігійного центру.

Наразі унікальний кулон зберігається в лабораторії та очікує на передачу до музейної експозиції.Ця знахідка додає нові штрихи до розуміння релігійної культури та символіки стародавніх цивілізацій.

Науковці підкреслюють: артефакт демонструє складність та багатогранність релігійних уявлень у ранньохристиянський період, пов'язуючи біблійні сюжети з місцевими культурними традиціями.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.