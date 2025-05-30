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Чим загрожує планеті глобальне потепління: вчені прийшли до невтішних висновків

Ціхоцька Марія

Чим загрожує планеті глобальне потепління: вчені прийшли до невтішних висновків
експерти прогнозують 86% ймовірності, що впродовж одного з наступних п’яти років середня глобальна температура перевищить доіндустріальний рівень

Через зростання глобальних температур найближчі п’ять років, ймовірно, принесуть новий температурний рекорд, перевищивши показник 2023 року, який наразі вважається найспекотнішим за весь період спостережень. Згідно з прогнозом на 2025–2029 роки, ймовірність того, що хоча б один із цих років поб’є температурний рекорд 2023-го, становить 80%.

Крім того, експерти прогнозують 86% ймовірності, що впродовж одного з наступних п’яти років середня глобальна температура перевищить доіндустріальний рівень (період 1850–1900 років) на 1,5°C. Про це пише Forbes.

Британське метеорологічне управління, яке підготувало цей звіт для ВМО, також зазначає, що вперше з’явилась, хоч і дуже мала (1%), ймовірність того, що глобальна температура на один рік підніметься на 2°C вище доіндустріального рівня.

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Поріг у 1,5°C має особливе значення, адже саме цю межу визнано критичною у Паризькій кліматичній угоді 2015 року. Перевищення цього рівня вважається небезпечним і може мати серйозні наслідки для клімату, економіки та життя мільйонів людей у всьому світі.

"Ми вже пережили десять найтепліших років за всю історію спостережень. І, на жаль, новий звіт ВМО не обіцяє полегшення. Це означає, що негативний вплив глобального потепління лише посилюватиметься — на нашу економіку, щоденне життя, екосистеми й планету загалом", — заявив заступник Генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

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