Чем грозит планете глобальное потепление: ученые пришли к неутешительным выводам

Из-за роста глобальных температур ближайшие пять лет, вероятно, принесут новый температурный рекорд, превысив показатель 2023 года, который считается самым жарким за весь период наблюдений. Согласно прогнозу на 2025-2029 годы, вероятность того, что хотя бы один из этих лет побьет температурный рекорд 2023-го, составляет 80%.

Кроме того, эксперты прогнозируют 86% вероятности, что в течение одного из следующих пяти лет средняя глобальная температура превысит доиндустриальный уровень (период 1850–1900) на 1,5°C. Об этом пишет Forbes.

Британское метеорологическое управление, подготовившее этот отчет для ВМО, также отмечает, что впервые появилась, хотя и очень малая (1%), вероятность того, что глобальная температура на один год поднимется на 2°C выше доиндустриального уровня.

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Порог в 1,5°C имеет особое значение, ведь именно этот предел признан критическим в Парижском климатическом соглашении 2015 года. Превышение этого уровня считается опасным и может иметь серьезные последствия для климата, экономики и жизни миллионов людей по всему миру.

"Мы уже пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. И, к сожалению, новый отчет ВМО не обещает облегчение. Это означает, что негативное влияние глобального потепления будет только усиливаться — на нашу экономику, повседневную жизнь, экосистемы и планету в целом", — заявил заместитель Генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

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