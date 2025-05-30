Чим загрожує планеті глобальне потепління: вчені прийшли до невтішних висновків

Через зростання глобальних температур найближчі п’ять років, ймовірно, принесуть новий температурний рекорд, перевищивши показник 2023 року, який наразі вважається найспекотнішим за весь період спостережень. Згідно з прогнозом на 2025–2029 роки, ймовірність того, що хоча б один із цих років поб’є температурний рекорд 2023-го, становить 80%.

Крім того, експерти прогнозують 86% ймовірності, що впродовж одного з наступних п’яти років середня глобальна температура перевищить доіндустріальний рівень (період 1850–1900 років) на 1,5°C. Про це пише Forbes.

Британське метеорологічне управління, яке підготувало цей звіт для ВМО, також зазначає, що вперше з’явилась, хоч і дуже мала (1%), ймовірність того, що глобальна температура на один рік підніметься на 2°C вище доіндустріального рівня.

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Поріг у 1,5°C має особливе значення, адже саме цю межу визнано критичною у Паризькій кліматичній угоді 2015 року. Перевищення цього рівня вважається небезпечним і може мати серйозні наслідки для клімату, економіки та життя мільйонів людей у всьому світі.

"Ми вже пережили десять найтепліших років за всю історію спостережень. І, на жаль, новий звіт ВМО не обіцяє полегшення. Це означає, що негативний вплив глобального потепління лише посилюватиметься — на нашу економіку, щоденне життя, екосистеми й планету загалом", — заявив заступник Генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

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