Людство забуде, що таке морепродукти: науковці зробили невтішний прогноз щодо глобального потепління

Кліматичні зміни, що продовжують набирати обертів, можуть призвести до різкого скорочення морських ресурсів уже до кінця цього століття. Це означає, що для майбутніх поколінь риба може перетворитися на розкішний делікатес, доступний далеко не кожному.

Океани хоч і здаються невичерпними, проте їхні екосистеми все більше потерпають від діяльності людини. Дослідники з Національного центру екологічного аналізу та синтезу Каліфорнійського університету у Сан-Франциско підрахували, що загальний вплив на океани, який уже є серйозним, до 2050 року може подвоїтися. Йдеться про потепління води, зменшення рибних запасів, підняття рівня моря, підкислення та забруднення. Про це пише The Current.

Читайте також: Було "увʼязнене" у скелі понад 800 мільйонів років: вчені знайшли унікальний вид повітря

Хоча вчені не подали точних цифр, схожі оцінки торік оприлюднила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. За її прогнозами, до середини століття вилов риби зменшиться щонайменше на 10%. А до кінця сторіччя, якщо глобальне потепління сягне 3–4°C, втрати можуть скласти 30% і більше, що стане ударом для десятків країн світу.

Водночас оптимістичніший сценарій, який передбачає обмеження зростання температури до 1,5–2°C, обіцяє зупинити скорочення морських запасів на рівні не більше 10%. Однак навіть такий розвиток подій торкнеться практично всіх країн планети.

Раніше ми розповідали, що вчені пояснили феномен зникнень суден і літаків в Бермудському трикутнику.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!