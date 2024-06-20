Вирує геомагнітний шторм силою чотири бали: як захиститися

У четвер, 20 червня, на Землі триває магнітна буря. Її сила становить чотири бали, що відносить її до помаранчевого рівня небезпечності.

За прогнозом сервісу Meteoagent, у п'ятницю, 21 червня, сила шторму стихне до 3 балів, однак вже наступного дня, 22 червня, знову повернеться до чотирьох балів. Графік магнітних бур ще може змінитися, адже на нього впливає поведінка Сонця.

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Розклад магнітних бур на червень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Розклад магнітних бур на червень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як магнітні бурі впливають на людину?

Вплив магнітних бур на людину залежить від індивідуальних особливостей організму. Деякі люди не відчувають жодних симптомів, тоді як інші можуть відчувати:

головний біль;

запаморочення;

нудоту;

втому;

зниження концентрації;

порушення сну;

загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітних бур?

У дні магнітних бур уникайте надмірного фізичного та емоційного напруження. Висипайтеся, пийте багато води, вживайте їжу, багату на вітаміни та мінерали.

Приймайте контрастний душ та проводьте час на свіжому повітрі. За потреби, приймайте знеболюючі та заспокійливі препарати.

Важливо пам'ятати, що вплив магнітних бур на людину є індивідуальним. Якщо ви відчуваєте будь-які негативні симптоми, рекомендується звернутися до лікаря.

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