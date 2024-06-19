По Землі вдарила потужна магнітна буря: що заборонено робити у цей час

Новий тиждень розпочався з магнітної бурі. Геомагнітний шторм триває і у середу, 19 квітня.

Сила магнітної бурі вщухла до помаранчевого рівня 4 балів. За даними сервісу Meteoagent, вже у четвер, 20 квітня, шторм має остаточно припинитися.

Вас також зацікавить: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

Розклад магнітних бур на червень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі – це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та негативно впливати на самопочуття людей.

Головний біль – найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.Також можуть спостерігатися:

підвищення або зниження артеріального тиску;

проблеми зі сном, безсоння, сонливість.

погіршення самопочуття та загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітних бур:

Уникайте стресу, оскільки він може посилити негативний вплив магнітних бур.

Спіть більше, оскільки сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.

Вживайте багато овочів і фруктів, пийте чисту воду.

Знизьте фізичні навантаження.

Вітаміни групи B та магній можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур. Якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!