Тиждень почався з сильної чотирибальної магнітної бурі: скільки триватиме та як захиститися

У понеділок, 17 червня, триває магнітна буря, яка розпочалася минулого тижня. Зараз сила магнітного шторму становить 4 бали.

За даними сервісу Meteoagent, у вівторок, 18 червня геомагнітний шторм продовжиться з такою ж інтенсивністю, і лише у середу стихне до 3 балів. Надалі очікується спокійний період без геомагнітних штормів.

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Розклад магнітних бур на червень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Симптоми впливу магнітної бурі:

головний біль;

запаморочення;

порушення сну;

підвищена дратівливість;

збільшення частоти серцевих скорочень;

зниження артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

Якщо за прогнозами магнітна буря буде потужною, краще заздалегідь підготуватися. Варто уникати інтенсивних фізичних навантажень, щоб не перевантажувати серце.

Магнітна буря може призвести до зневоднення, тому важливо пити достатньо води, щоб підтримувати водний баланс в організмі. Вживайте продукти, багаті на магній. Магній допомагає організму протистояти впливу магнітної бурі. До продуктів, багатих на магній, відносяться горіхи, насіння, сухофрукти, бобові, зелені листові овочі.

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