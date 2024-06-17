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Соціум

Упродовж тижня по Землі ударить магнітна буря помаранчевого рівня: небезпечні дати

Анастасія Крищук

Упродовж тижня по Землі ударить магнітна буря помаранчевого рівня: небезпечні дати
Упродовж тижня по Землі ударить магнітна буря

У неділю, 16 червня, магнітна буря сягала червоного рівня небезпечності. Однак за прогнозом, вже з понеділка геомагнітний шторм стихне до трьох балів.

За даними Meteoagent, 17 червня сила магнітних бур знову зросте до помаранчевого рівня в чотири бали. До кінця тижня значних коливань геомагнітної активності не очікується, однак графік може змінитися, адже він формується на основі спостережень за ситуацією на Сонці.

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Упродовж тижня по Землі ударить магнітна буря помаранчевого рівня: небезпечні дати
Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

У дні активних сплесків на Сонці у людей можуть виникати: головний біль, запаморочення, нудота, біль у серці, слабкість та сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, варто дотримуватися деяких простих правил:

  • обмежити вживання жирної, смаженої, гострої їжі;
  • споживати більше сезонних фруктів і овочів, рибу;
  • відмовитися від кави, алкоголю і сигарет;
  • частіше бувати на свіжому повітрі;
  • більше ходити пішки.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

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Магнітні бурі