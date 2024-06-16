Земля потерпає від потужної магнітної бурі: як зменшити вплив шторму на самопочуття

У неділю, 16 червня, на Землі триває магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму становить 4 бали.

За даними сервісу спостереження за сонячними спалахами Meteoagent, потужні геомагнітні збурення на Землі триватимуть до кінця вихідних. Після цього бурі стихнуть до 3 балів у понеділок, 17 червня.

Магнітні бурі – це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та впливати на здоров'я людей.

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Головний біль – це найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою. У деяких людей магнітні бурі можуть призвести до підвищення або зниження артеріального тиску.

Окрім цього можуть виникати безсоння, сонливість, млявість, дратівливість, тривога та апатія. У людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть загострити симптоми.

Як захиститися від магнітних бур:

Варто уникати стресу, адже він може посилити негативний вплив магнітних бур.

Сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.

Правильно харчуватися, вживати багато овочів і фруктів.

У дні магнітних бур рекомендується знизити фізичну активність.

Приймати вітаміни групи B та магній.

Якщо симптоми тривають або погіршуються, рекомендується звернутися до лікаря для консультації та подальшого обстеження.

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