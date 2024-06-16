Земля потерпает от мощной магнитной бури: как уменьшить влияние шторма на самочувствие

В воскресенье, 16 июня, на Земле продолжается магнитная буря оранжевого уровня опасности. Сила геомагнитного шторма составляет 4 балла.

По данным сервиса наблюдения за солнечными вспышками Meteoagent, мощные геомагнитные бури на Земле будут продолжаться до конца выходных. После этого бури стихнут до 3 баллов в понедельник, 17 июня.

Магнитные бури – временное усиление магнитного поля Земли, которое может привести к нарушению работы электросистем, систем связи и влиять на здоровье людей.

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Головная боль – это самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой. У некоторых людей магнитные бури могут привести к повышению или понижению артериального давления.

Кроме этого могут возникать бессонница, сонливость, вялость, раздражительность, тревога и апатия. У людей с хроническими заболеваниями магнитные бури могут обострить симптомы.

Как защититься от магнитных бурь:

Следует избегать стресса, ведь он может усилить негативное влияние магнитных бурь.

Сон помогает организму восстановиться после воздействия магнитных бурь.

Правильно питаться, употреблять много овощей и фруктов.

В дни магнитных бурь рекомендуется снизить физическую активность.

Принимать витамины группы B и магний.

Если симптомы продолжаются или ухудшаются, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и последующего обследования.

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