Земля потерпает от мощной магнитной бури: как уменьшить влияние шторма на самочувствие
В воскресенье, 16 июня, на Земле продолжается магнитная буря оранжевого уровня опасности. Сила геомагнитного шторма составляет 4 балла.
По данным сервиса наблюдения за солнечными вспышками Meteoagent, мощные геомагнитные бури на Земле будут продолжаться до конца выходных. После этого бури стихнут до 3 баллов в понедельник, 17 июня.
Магнитные бури – временное усиление магнитного поля Земли, которое может привести к нарушению работы электросистем, систем связи и влиять на здоровье людей.
Читайте также: Есть ли связь между магнитными бурями и плохим самочувствием: врач ответил
Головная боль – это самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой. У некоторых людей магнитные бури могут привести к повышению или понижению артериального давления.
Кроме этого могут возникать бессонница, сонливость, вялость, раздражительность, тревога и апатия. У людей с хроническими заболеваниями магнитные бури могут обострить симптомы.
Как защититься от магнитных бурь:
- Следует избегать стресса, ведь он может усилить негативное влияние магнитных бурь.
- Сон помогает организму восстановиться после воздействия магнитных бурь.
- Правильно питаться, употреблять много овощей и фруктов.
- В дни магнитных бурь рекомендуется снизить физическую активность.
- Принимать витамины группы B и магний.
Если симптомы продолжаются или ухудшаются, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и последующего обследования.
Раньше мы сообщали, почему от непогоды и магнитных бурь болит голова.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!