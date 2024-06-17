Неделя началась с сильной четырехбалльной магнитной бури: сколько будет продолжаться и как защититься
В понедельник, 17 июня, идет магнитная буря, которая началась на прошлой неделе. Сейчас сила магнитного шторма составляет 4 балла.
По данным сервиса Meteoagent, во вторник, 18 июня, геомагнитный шторм продолжится с такой же интенсивностью, и только в среду стихнет до 3 баллов. В последствии ожидается спокойный период без геомагнитных штормов.
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Симптомы воздействия магнитной бури:
- головная боль;
- головокружение;
- нарушение сна;
- повышенная раздражительность;
- увеличение частоты сердечных сокращений;
- снижение АД;
- обострение хронических болезней.
Если по прогнозам магнитная буря будет мощной, лучше заранее подготовиться. Следует избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце.
Магнитная буря может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Употребляйте продукты, богатые магнием. Магний помогает организму противостоять воздействию магнитной бури. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи, семена, сухофрукты, бобовые, зеленые листовые овощи.
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