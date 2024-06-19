По Земле ударила мощная магнитная буря: что запрещено делать в это время
Новая неделя началась с магнитной бури. Геомагнитный шторм продолжается и в среду, 19 апреля.
Сила магнитной бури утихла до оранжевого уровня 4 балла. По данным сервиса Meteoagent, уже в четверг, 20 апреля, шторм должен окончательно прекратиться.
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Магнитные бури – временное усиление магнитного поля Земли, которое может привести к нарушению работы электросистем, систем связи и негативно влиять на самочувствие людей.
Головная боль – самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой.
- повышение или понижение артериального давления;
- проблемы со сном, бессонница, сонливость.
- ухудшение самочувствия и обострение хронических болезней.
Как защититься от магнитных бурь:
- Избегайте стресса, поскольку оно может усилить отрицательное воздействие магнитных бурь.
- Спите больше, потому что сон помогает организму восстановиться после воздействия магнитных бурь.
- Употребляйте много овощей и фруктов, пейте чистую воду.
- Снизьте физические перегрузки.
Витамины группы B и магний могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь. Если у вас есть хронические заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом о возможности приема лекарства во время магнитных бурь.
Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.
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