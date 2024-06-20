Бушует геомагнитный шторм силой четыре балла: как защититься
В четверг, 20 июня, на Земле продолжается магнитная буря. Ее сила составляет четыре балла, что относит ее к оранжевому уровню опасности.
По прогнозу сервиса Meteoagent, в пятницу, 21 июня, сила шторма стихнет до 3 баллов, однако уже на следующий день, 22 июня, снова вернется к четырем баллам. График магнитных бурь может измениться, ведь на него влияет поведение Солнца.
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Как магнитные бури оказывают влияние на человека?
Воздействие магнитных бурь на человека зависит от индивидуальных особенностей организма. Некоторые люди не испытывают никаких симптомов, в то время как другие могут чувствовать:
- головная боль;
- головокружение;
- тошноту;
- усталость;
- снижение концентрации;
- нарушение сна;
- обострение хронических болезней.
Как защититься от магнитных бурь?
В дни магнитных бурь избегайте чрезмерного физического и эмоционального напряжения. Высыпайтесь, пейте много воды, употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами.
Принимайте контрастный душ и проводите время на открытом воздухе. При необходимости принимайте обезболивающие и успокаивающие препараты.
Важно помнить, что влияние магнитных бурь на человека индивидуально. Если вы чувствуете какие-либо отрицательные симптомы, рекомендуется обратиться к врачу.
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