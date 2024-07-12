Булгур та кіноа: як готувати і з чим їсти

Давайте поговоримо про купи, які порівняно недавно з'явилися на нашій кухні – булгурі та кіноа. Сама я дуже люблю їх і часто готую.

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БУЛГУР

Пришел к нам из Ближнего Востока.

Золотисто-коричневые зернышки булгура – это не что иное, как дробленая пшеница. Но ее сначала обрабатывают кипятком, сушат и просеивают. Так у булгура появляется ореховый вкус и нежный сладковатый аромат.

Булгур сохраняет все полезные свойства пшеницы. Он содержит много клетчатки, которая впитывает лишнюю жидкость и токсины в организме и выводит их. Такой себе "ершик" для желудка.

Вместе с тем булгур содержит глютен.

Булгур – очень сытная крупа. Ее можно варить - она не разваривается и всегда рассыпчатая.

Если булгур перед приготовлением обжарить на сливочном или растительном масле, то его аромат раскроется особенно ярко.

Я всегда перед приготовлением обжариваю его на сухой сковороде и вкус намного интереснее.

Различают крупный, средний и мелкий булгур: из крупного готовят плов, фаршируют овощи, долму, средний - добавляют в салаты, мелкий - в супы и каши.

КИНОА

Экзотическая крупа, пришла к нам из Южной Америки.

Зернышки киноа напоминают гречку, по цвету киноа бывает черной, бежевой, красной, даже фиолетовой. На самом деле киноа – это псевдозлак, то есть, выглядит как злак, но относится к семейству амарантовых, "родственница" лебеды.

По полезности киноа - в одном ряду с гречкой. В NASA утверждают, что киноа можно даже давать астронавтам в космос.

Как и булгур, киноа содержит много клетчатки и выводит токсины.

Но в киноа нет глютена.

Киноа обычно варят: сначала хорошо промывают, чтобы избавиться от горечи. Можно прокалить на сковороде для усиления вкуса. Зёрнышки киноа развариваются и становятся как будто кудрявыми – значит, крупа готова.

Киноа – очень вкусная каша, ее можно есть отдельно, но лучше добавлять к овощам, овощным блюдам, в салаты.