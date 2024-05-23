Буде видно неозброєним оком: на початку літа шість планет влаштують парад

3 червня 2024 року відбудеться рідкісне та захоплююче астрономічне явище - парад шести планет: Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Ці планети вишикуються в одну лінію, створюючи вражаючу картину.

Парад планет буде видно з різних точок земної кулі. Найкращий час для спостереження - за годину до світанку. Щоб точно визначити час та місце видимості параду у вашому регіоні, рекомендується скористатися спеціалізованою програмою, наприклад Sky Tonight.

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Неозброєним оком можна буде розгледіти Юпітер, Меркурій, Марс та Сатурн. Володарі потужних біноклів або телескопів зможуть також побачити Уран, розташований поруч з Меркурієм, та Нептун, який знаходиться біля Сатурна.

Парад планет. Джерело: SkyTonight Парад планет. Джерело: SkyTonight

Для кращого спостереження за парадом рекомендується вибрати місце, розташоване далеко від штучного освітлення. Не забудьте взяти з собою бінокль або телескоп, якщо хочете побачити Уран та Нептун.

Юпітер: найяскравіша з планет у цьому вирівнюванні, легко видима неозброєним оком.

Меркурій: видимий без сторонньої допомоги, але низько на горизонті.

Марс і Сатурн: обидва будуть видними й легко помітними.

Уран і Нептун: ці планети набагато тьмяніші, і для їх чіткого спостереження потрібен бінокль або телескоп.

Де подивитись парад планет

На YouTube транслюється відео з космосу в реальному часі з МКС. Міжнародна космічна станція знаходиться на низькій навколоземній орбіті на висоті 420 км над планетою Земля.

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