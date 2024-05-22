Буде сяяти, як нова: дієві методи очищення дуже брудних каструль

З часом будь-яка каструля втрачає свою чистоту та блиск, тьмяніючи під навалою жиру, нагару та інших забруднень. Не поспішайте викидати стару посудину – за допомогою простих інгредієнтів, які, ймовірно, вже є у вас на кухні, ви зможете повернути їй сяйво.

Один з таких рецептів поділився користувач TikTok під ніком @tavares_good_tips, продемонструвавши його ефективність на власному досвіді, пише The Mirror. Цей метод потребує лише чотирьох інгредієнтів:

Coca-Cola (200 мл)

Сіль (1 чайна ложка)

Засіб для миття посуду (200 мл)

Вода (100 мл)

Приготування:

Додайте чайну ложку солі до пляшки Coca-Cola, щільно закрийте її та добре потрусіть, щоб сіль розчинилася. Будьте обережні, адже після додавання солі суміш може трохи піднятися. Перелийте розчин у ємність, додайте ще столову ложку солі та перемішайте. Додайте 200 мл засобу для миття посуду та знову перемішайте. Влийте 100 мл води і ще раз перемішайте. Перелийте готовий розчин у вільну пляшку і використовуйте його для миття каструль, особливо алюмінієвих.

Демонстрація:

У своєму відео @tavares_good_tips показав, як за допомогою цього засобу можна очистити навіть дуже брудну каструлю з застарілими забрудненнями. Нанісши трохи розчину на губку для миття посуду, він легко видалив весь бруд з каструлі.

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Порада:

Для кращого результату перед нанесенням розчину замочіть сильно забруднені каструлі в гарячій воді на 10-15 хвилин.

Зверніть увагу:

Цей метод не рекомендується використовувати для чищення делікатних поверхонь, таких як тефлонові або емальовані каструлі.

Завжди читайте інструкції з експлуатації вашої посудини перед використанням будь-яких чистячих засобів.

Завдяки цьому простому рецепту з TikTok ви зможете без проблем повернути своїм каструлям колишню чистоту та сяйво, заощадивши час і гроші.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко очистити каструлю чи сковороду з нержавійки.

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