Будет сиять, как новая: действенные методы очистки очень грязных кастрюль
Со временем любая кастрюля теряет свою чистоту и блеск, тускнея под нашествием жира, нагара и других загрязнений. Не спешите выбрасывать старый сосуд – с помощью простых ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне, вы сможете вернуть ему сияние.
Один из таких рецептов поделился пользователь TikTok под ником @tavares_good_tips, продемонстрировав его эффективность на собственном опыте, пишет The Mirror. Этот метод требует только четырех ингредиентов:
- Coca-Cola (200 мл)
- Соль (1 чайная ложка)
- Средство для мытья посуды (200 мл)
- Вода (100 мл)
Приготовление:
- Добавьте чайную ложку соли в бутылку Coca-Cola, плотно закройте ее и потрясите, чтобы соль растворилась. Будьте осторожны, ведь после добавления соли смесь может немного подняться.
- Перелейте раствор в емкость, добавьте столовую ложку соли и перемешайте.
- Добавьте 200 мл моющего средства и снова перемешайте.
- Влейте 100 мл воды и перемешайте еще раз.
- Перелейте готовый раствор в свободную бутылку и используйте его для мытья кастрюль, особенно алюминиевых.
Демонстрация:
В своем видео @tavares_good_tips показал, как с помощью этого средства можно очистить даже очень грязную кастрюлю с устаревшими загрязнениями. Нанеся немного раствора на губку для мытья посуды, он легко удалил всю грязь из кастрюли.
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Совет:
Для лучшего результата перед нанесением раствора замочите сильно загрязненные кастрюли в горячей воде на 10-15 минут.
Обратите внимание:
- Этот метод не рекомендуется использовать для чистки тонких поверхностей, таких как тефлоновые или эмалированные кастрюли.
- Всегда читайте инструкции по эксплуатации сосуда перед использованием любых чистящих средств.
Благодаря этому простому рецепту с TikTok вы сможете без проблем вернуть своим кастрюлям былую чистоту и сияние, сэкономив время и деньги.
Напомним, мы уже писали, как легко очистить кастрюлю или сковороду из нержавейки.
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