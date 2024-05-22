Буде сяяти, як нова: дієві методи очищення дуже брудних каструль
З часом будь-яка каструля втрачає свою чистоту та блиск, тьмяніючи під навалою жиру, нагару та інших забруднень. Не поспішайте викидати стару посудину – за допомогою простих інгредієнтів, які, ймовірно, вже є у вас на кухні, ви зможете повернути їй сяйво.
Один з таких рецептів поділився користувач TikTok під ніком @tavares_good_tips, продемонструвавши його ефективність на власному досвіді, пише The Mirror. Цей метод потребує лише чотирьох інгредієнтів:
- Coca-Cola (200 мл)
- Сіль (1 чайна ложка)
- Засіб для миття посуду (200 мл)
- Вода (100 мл)
Приготування:
- Додайте чайну ложку солі до пляшки Coca-Cola, щільно закрийте її та добре потрусіть, щоб сіль розчинилася. Будьте обережні, адже після додавання солі суміш може трохи піднятися.
- Перелийте розчин у ємність, додайте ще столову ложку солі та перемішайте.
- Додайте 200 мл засобу для миття посуду та знову перемішайте.
- Влийте 100 мл води і ще раз перемішайте.
- Перелийте готовий розчин у вільну пляшку і використовуйте його для миття каструль, особливо алюмінієвих.
Демонстрація:
У своєму відео @tavares_good_tips показав, як за допомогою цього засобу можна очистити навіть дуже брудну каструлю з застарілими забрудненнями. Нанісши трохи розчину на губку для миття посуду, він легко видалив весь бруд з каструлі.
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Порада:
Для кращого результату перед нанесенням розчину замочіть сильно забруднені каструлі в гарячій воді на 10-15 хвилин.
Зверніть увагу:
- Цей метод не рекомендується використовувати для чищення делікатних поверхонь, таких як тефлонові або емальовані каструлі.
- Завжди читайте інструкції з експлуатації вашої посудини перед використанням будь-яких чистячих засобів.
Завдяки цьому простому рецепту з TikTok ви зможете без проблем повернути своїм каструлям колишню чистоту та сяйво, заощадивши час і гроші.
Нагадаємо, ми вже писали, як легко очистити каструлю чи сковороду з нержавійки.
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