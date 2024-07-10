Буде ідеальним навіть у пекельну спеку: як зберегти стійкість макіяжу влітку

Літо у розпалі, а це значить, що настав час для легкого одягу, освіжаючих коктейлів та... підтікаючого макіяжу. Не хвилюйтесь, адже зберегти бездоганний вигляд навіть у найспекотніший день цілком можливо! OBOZ.UA зібрав поради професійних візажистів, які допоможуть вам зробити ваш макіяж стійким до спеки.

Догляд за шкірою: основа стійкого макіяжу

Перш ніж наносити макіяж, важливо подбати про шкіру. Очистіть обличчя м'яким очищувальним засобом, що підходить для вашого типу шкіри, а потім нанесіть зволожуючий крем. Це допоможе створити гладку основу для макіяжу та запобігти його тьмяності протягом дня.

Легкі текстури - запорука комфорту

У спеку краще уникати щільних тональних основ та пудр. Віддайте перевагу легким текстурам, таким як BB- або CC-креми, які не забивають пори та дають природний фініш. Для додаткового матування та бронзового ефекту нанесіть трохи мінеральної пудри.

Водостійкість - ваш рятівник

Туш та підводка для очей - це ті продукти, які першими "здаються" під натиском спеки. Тому вибирайте водостійкі формули, які не осипаються та не розтікаються протягом дня.

Праймер - ваш секретний щит

Праймер - це справжня палочка-виручалочка для стійкого макіяжу. Він не лише вирівнює поверхню шкіри, але й допомагає закріпити тональну основу, консилер та інші косметичні засоби.

Фіксація - запорука бездоганності

Після нанесення макіяжу обов'язково зафіксуйте його спреєм-фіксатором. Це допоможе зберегти ваш макіяж свіжим та бездоганним протягом усього дня, навіть у найспекотнішу погоду.

Невеликий SOS-набір у вашій сумочці

Навіть найстійкіший макіяж може потребувати корекції протягом дня. Тому візьміть з собою в сумочку кілька незамінних помічників:

Серветки для обличчя: допоможуть видалити жирний блиск та освіжити макіяж.

допоможуть видалити жирний блиск та освіжити макіяж. Пудра: для корекції тону та матування шкіри.

для корекції тону та матування шкіри. Міні-версія туші: щоб підфарбувати вії, якщо це буде потрібно.

щоб підфарбувати вії, якщо це буде потрібно. Гігієнічна помада: для зволоження губ.

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Невеликі хитрощі для спекотного дня

Холодіть косметику: зберігайте зволожуючий крем, сироватки та інші косметичні засоби в холодильнику.Це допоможе їм краще освіжати та тонізувати шкіру.

зберігайте зволожуючий крем, сироватки та інші косметичні засоби в холодильнику.Це допоможе їм краще освіжати та тонізувати шкіру. Використовуйте термальну воду: розпилюйте термальну воду на обличчя протягом дня, щоб зволожити та освіжити шкіру.

розпилюйте термальну воду на обличчя протягом дня, щоб зволожити та освіжити шкіру. Носіть капелюх: капелюх не лише захистить ваше обличчя від сонця, але й допоможе зберегти макіяж.

капелюх не лише захистить ваше обличчя від сонця, але й допоможе зберегти макіяж. Пийте багато води: вживання достатньої кількості води допоможе зволожити шкіру зсередини та запобігти її тьмяності.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти свій макіяж стійким та бездоганним навіть у найспекотніший день. Пам'ятайте, що краса - це не лише про те, як ви виглядаєте, але й про те, як ви себе почуваєте. Тому насолоджуйтесь літом, відчуваючи себе впевнено та комфортно!

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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