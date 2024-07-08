Більше енергії, менше стресу: важливість здорового сніданку і які продукти обрати
UAportal підготував добірку корисних ідей, які допоможуть спростити ранкову рутину. Смачні та зручні варіанти поживного та ситного ранкового прийому їжі сподобаються кожному.
Вівсяні пластівці
Почати день із порції вівсяних пластівців є відмінним варіантом. Вівсянку можна поєднувати з молоком, йогуртом, а також з насінням чиа та невеликою кількістю меду або кленового сиропу для солодкості. Йогурт багатий на клітковину, білок і необхідні поживні речовини. Це поживний варіант, що економить час.
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Смузі
Змішайте в блендері жменю листової зелені, наприклад шпинату або капусти, з фруктами, такими як ягоди, банани, та рідкою основою, наприклад мигдальним молоком або кокосовою водою. Додайте мірну ложку протеїнового порошку, щоб отримати додаткову порцію білків і корисних жирів.
Перекуси та швидкі сніданки
Багаті білками протеїнові батончики забезпечують ситний та поживний початок дня. Використання цільнозернового хлібця, а також авокадо або хумусу, яєчні або тофу забезпечить повноцінний сніданок. Легко додати нарізані овочі, такі як болгарський перець, помідори та шпинат, а також посипати сиром за бажанням.
Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржами з цільнозернового борошна атта.
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