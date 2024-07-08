Больше энергии, меньше стресса: важность здорового завтрака и какие продукты выбрать

UAportal подготовил подборку полезных идей, которые помогут упростить утреннюю рутину. Вкусные и удобные варианты питательного и сытного утреннего приема пищи понравятся каждому.

Овсяные хлопья

Начать день с порции овсяных хлопьев является отличным вариантом. Овсянку можно сочетать с молоком, йогуртом, а также с семенами чиа и небольшим количеством меда или кленового сиропа для сладости. Йогурт богатый клетчаткой, белком и необходимыми питательными веществами. Это питательный вариант, экономящий время.

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Смузи

Смешайте в блендере горсть листовой зелени, например шпината или капусты, с фруктами, такими как ягоды, бананы, и жидкой основой, например миндальным молоком или кокосовой водой. Добавьте мерную ложку протеинового порошка, чтобы получить дополнительную порцию белков и полезных жиров.

Перекусы и быстрые завтраки

Богатые белками протеиновые батончики обеспечивают сытное и питательное начало дня. Использование цельнозернового хлебца, а также авокадо или хумуса, яичницы или тофу, обеспечит полноценный завтрак. Легко добавить нарезанные овощи, такие как болгарский перец, помидоры и шпинат, а также посыпать их сыром по желанию.

Напомним, что хлеб можно заменить индийскими лепешками из цельнозерновой муки атта.

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