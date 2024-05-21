Черствый хлеб снова станет свежим, как в день выпечки: секретные приемы поваров

Нет ничего лучше, чем теплый хрустящий хлеб прямо из духовки или пекарни. Однако, к сожалению, он недолго сохраняется и очень быстро засыхает.

Черствый хлеб не следует выбрасывать. Есть простой способ снова размягчить хлеб и сделать его мягким, как только из пекарни.

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Простое замачивание черствого хлеба в холодной воде может вернуть ему приятную консистенцию и свежесть. Этот проверенный способ от пекарей станет настоящей находкой.

Как вернуть черствому хлебу свежесть

Возьмите черствый хлеб и промойте холодной водой из-под крана. Важно, чтобы хлеб был немного смоченный. После этого заверните хлеб в алюминиевую фольгу. Это поможет сохранить влагу во время нагревания. Поставьте хлеб в духовку, разогретую до 150°C. Оставьте его там на 12-15 минут.

Извлеките хлеб из духовки, разверните его и поставьте обратно еще на пять минут. Это поможет получить хрустящую корочку.

Дайте хлебу немного остыть перед подачей. После этого вы можете полить его маслом или джемом по желанию.

Напомним, что хлеб можно заменить индийскими лепешками из цельнозерновой муки атта. Их уникальность в том, что чапатти (так называют эти лепешки) можно есть самостоятельно или наполнять разными начинками.

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