Черствий хліб знову стане свіжим, як у день випічки: секретні прийоми кухарів

Немає нічого кращого, ніж теплий хрусткий хліб прямо з духовки чи пекарні. Проте, на жаль, він недовго зберігається і дуже швидко засихає.

Черствий хліб не варто викидати. Є простий спосіб знову розм’якшити хліб і зробити його м'яким, як тільки-но з пекарні.

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Просте замочування черствого хліба в холодній воді може повернути йому приємну консистенцію та свіжість. Цей перевірений спосіб від пекарів стане справжньою знахідкою.

Як повернути черствому хлібу свіжість

Візьміть черствий хліб і промийте його холодною водою з-під крана. Важливо, щоб хліб був лише трохи змочений. Після цього загорніть хліб в алюмінієву фольгу. Це допоможе зберегти вологу під час нагрівання. Поставте хліб у духовку, розігріту до 150°C. Залиште його там на 12-15 хвилин.

Вийміть хліб з духовки, розгорніть його і поставте назад ще на п’ять хвилин. Це допоможе отримати хрустку скоринку.

Дайте хлібу трохи охолонути перед подачею. Після цього ви можете полити його маслом або джемом за бажанням.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цілозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

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