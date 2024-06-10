Блиск скла без хімії: як досягнути бездоганної чистоти

Коли справа стосується очищення скляних поверхонь від плям і розводів, на допомогу приходять прості, але практичні рішення. UAportal підготував, дієві та екологічно безпечні методи очищення скла, що допоможуть досягти бездоганної чистоти поверхонь.

Оцтовий розчин

Цей універсальний і ефективний засіб для чищення – чудовий помічник у боротьбі за чистоту. Суміш рівних частин оцту і води потрібно змішати у пляшці з розпилювачем та застосовувати для миття вікон, дзеркал і скляних поверхонь.

Кислотність розчину допомагає роз'їдати бруд, не залишаючи на склі розводів. Щоб підсилити розчин, можна додати кілька крапель ефірної олії, наприклад, лавандової або апельсинової, для приємного аромату.

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Газетний трюк

Ефективний лайфхак для миття скла полягає у використанні газет замість паперових рушників. Після миття скла можна протерти скляну поверхню цим матеріалом.

Легка абразивність газети допомагає видалити будь-які розводи або залишки, залишаючи скло блискуче чистим. Цей спосіб не лише екологічний, але й допомагає заощадити гроші на паперових товарах.

Магія мікрофібри

Серветки з мікрофібри – це практичний лайфхак для досягнення чистоти та прозорості скляних поверхонь. Тонкі волокна зволоженої тканини ефективно збирають бруд, пил і наліт без використання хімічних засобів для чищення, залишаючи скло без розводів і плям.

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