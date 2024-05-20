Бензинові бестселери: ТОП-10 авто, які найчастіше обирають українці
У квітні поточного року український автопарк збільшився більш ніж на 2.6 тис. авто на бензині. Згідно з інформацією від "Укравтопром" – це на 7% перевищує показники минулого року.
Бензинові автомобілі зайняли 46% ринку нових легкових авто, продовжуючи бути найбільшим його сегментом. Проте, порівняно з квітнем минулого року, їхня частка знизилася на 2%. Найпопулярнішою моделлю серед нових бензинових авто минулого місяця став кросовер MAZDA CX5, пише 24 канал.
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У ТОП-10 моделей нових легкових авто з бензиновими ДВЗ увійшли:
- Mazda CX5 – 220 од.;
- Kia Sportage – 185 од.;
- Toyota RAV-4 – 174 од.;
- Renault Duster –111 од.;
- Hyundai Tucson –110 од.;
- Suzuki Vitara –106 од.;
- Suzuki SX4 – 94 од.;
- Skoda Octavia – 94 од.;
- Volkswagen Tiguan – 83 од.;
- Kia Cee'd - 61 од.
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