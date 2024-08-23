Баклажани, запечені з сиром: люблять навіть діти

Гостять у мене мої улюблені племінники і виявляється малому дуже смакує сир Cambozola. Я сам був здивований - йому тільки 5 років! Проте я сам люблю цей смачний сир з білою, ніжною пліснявою ззовні і прожилками блакитної в середині. Тож разом з мамою ми вирішили приготувати баклажани для племінника. Думаю, ви знаєте, що дітям важко догодити тож ми вигадуємо смачні страви!

Я узяв:

3 великих баклажани

800г томатів

пів головки часнику

оливкова олія, чебрець, сіль, материнка (орегано) та базилік

шматок сиру Cambozola

Готуємо:

баклажани ріжу навпіл, роблю надрізи майже до шкірки, добре поливаю олією, солю і ставлю запікати при температурі 180-190 градусів 30-40 хвилин -до повної готовності - ніжності та мʼякості

томати ріжу навпіл, також солю трішки, додаю чебрець та материнку, трохи олії та чищені зубочки часнику, і теж запікаю 35-40 хвилин.

потім томати протираю через сито, і за необхідності трішки упарюю на пательні, щоб соус був трохи густим.

готові баклажани просто розминаю виделкою, при необхідності трішки досолюю, додаю соус з томатів, листочки базиліку і ломтики сира Cambozola.

ставлю запікатись десь 10-12 хвилин під верхнім грилем і готово.

Було ну дууууже смачно, особливо сподобалось малим. Ми були щасливі.