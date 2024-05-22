Аромат протримається увесь день: фахівці розповіли, коли та як правильно наносити парфуми

Парфуми можуть слугувати ідеальним доповненням до вашого образу навіть якщо ви не використовуєте косметики або вдягаєтесь максимально просто. Проте іноді вони не тримаються так довго, як ми б хотіли, і аромат може вивітритись вже через кілька годин.

Фахівці стверджують, що ваш улюблений парфум може залишатися з вами протягом усього дня, якщо ви нанесете його належним чином. Команда UAportal спільно з OBOZ.UA пропонує декілька перевірених порад, які допоможуть зберегти аромат якомога довше.

Для того, щоб повноцінно вивчити аромат ваших улюблених парфумів, варто витратити трохи часу. Парфумерна композиція складається з трьох основних рівнів: початкових, середніх та базових нот. Спочатку ви відчуєте легкість початкових нот, які зазвичай тримаються близько 15-20 хвилин після нанесення. Далі розкриваються середні ноти, які формують "серце" парфуму і можуть тривати від 2 до 8 годин. В кінці, коли середні ноти згасають, на сцену виходять базові ноти, які можуть залишатися на шкірі декілька днів.

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Щоб продовжити життя кожного з цих етапів, рекомендується наносити парфуми на вологу шкіру, найкраще відразу після прийняття душу. Вологість, яку шкіра поглинає, допомагає зберегти ароматичні молекули. Таким чином, ваша улюблена парфумерія буде триматися довше, якщо ви нанесете її після ранкового душу.

Щоб аромат залишався на шкірі якомога довше, використовуйте зволожувальний лосьйон або молочко для тіла без запаху. Це запобігатиме конфлікту ароматів і дозволить чистому запаху парфумів розкритися без спотворень.

Також важливо пам’ятати, що аромати краще розповсюджуються в теплому середовищі. Тому, для досягнення максимальної інтенсивності, наносіть парфуми на ділянки шкіри, де ви відчуваєте пульс, такі як область за вухами, на шиї, зап’ястях та внутрішніх згинах ліктів.

Раніше ми розповідали, як визначити якісні парфуми та вибрати хороший аромат.

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