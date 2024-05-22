Аромат продержится весь день: специалисты рассказали, когда и как правильно наносить духи

Духи могут служить идеальным дополнением к вашему образу даже если вы не используете косметику или одеваетесь максимально просто. Однако иногда они не держатся так долго, как мы хотели бы, и аромат может выветриться уже через несколько часов.

Специалисты утверждают, что ваш любимый дух может оставаться с вами в течение всего дня, если вы нанесете его должным образом. Команда UAportal совместно с OBOZ.UA предлагает несколько проверенных советов, которые помогут сохранить аромат как можно дольше.

Для того чтобы полноценно изучить аромат ваших любимых духов, стоит потратить немного времени. Парфюмерная композиция состоит из трех основных уровней: начальных, средних и базовых нот. Сначала вы почувствуете легкость исходных нот, которые обычно держатся около 15-20 минут после нанесения. Далее раскрываются средние ноты, которые формируют "сердце" духов и могут продолжаться от 2 до 8 часов. В конце, когда средние ноты гаснут, на сцену выходят базовые ноты, которые могут оставаться на коже несколько дней.

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Чтобы продлить жизнь каждого из этих этапов, рекомендуется наносить духи на влажную кожу, лучше сразу после принятия душа. Влажность, которую поглощает кожа, помогает сохранить ароматические молекулы. Таким образом, ваша любимая парфюмерия будет держаться дольше, если вы нанесете ее после утреннего душа.

Чтобы аромат оставался на коже подольше, используйте увлажняющий лосьон или молочко для тела без запаха. Это будет предотвращать конфликт ароматов и позволит чистому запаху духов раскрыться без искажений.

Также важно помнить, что ароматы лучше распространяются в теплой среде. Поэтому для достижения максимальной интенсивности наносите духи на участки кожи, где вы чувствуете пульс, такие как область за ушами, на шее, запястьях и внутренних сгибах локтей.

Раньше мы рассказывали, как определить качественные духи и выбрать хороший аромат.

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