Археологи виявили у Помпеях будинок з унікальними еротичними фресками

Археологи виявили в Помпеях невеликий, але надзвичайно прикрашений будинок, покритий складними та еротичними фресками. Цей будинок, розташований у центрі міста, вирізняється відсутністю відкритого внутрішнього двору (атріуму), що було характерною рисою римської архітектури.

Експерти вважають, що ця зміна в архітектурі може свідчити про зміни в тенденціях римського, особливо помпейського, суспільства в I столітті нашої ери. Будинок вражає своїм високим рівнем настінного декору. Про це пише Interesting Engineering.

Археологи дослідили дві кімнати в задній частині будинку. У першій кімнаті, поряд із фрескою, що зображує міф про Іполіта та Федру, знаходяться інші міфологічні сцени. Вони демонструють багатий помпейський стиль, включаючи зображення тісних обіймів сатира та німфи, а також божественну пару, ймовірно, Венеру та Адоніса. Частково пошкоджена сцена, імовірно, представляє Суд Паріса.

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Поруч із картиною Іполита та Федри є вікно, що виходить на невеликий дворик, де під час виверження велися будівельні роботи. Біля входу знаходиться невеликий домашній вівтар із багатим писаним декором із рослинними і тваринними мотивами.

Археологи виявили всередині ніші ритуальні предмети, які залишилися від останнього підношення перед виверженням 79 року н.е., що знищило Помпеї. Зокрема, були знайдені безбарвна керамічна курильниця та лампа зі слідами горіння, а також залишки гілок запашних есенцій і сушеного інжиру.

Директор археологічного парку Помпеї Габріель Цухтрігель зазначив, що це приклад "кругової археології", коли збереження, дослідження, управління та доступність знахідок утворюють взаємопов'язаний цикл. Він підкреслив, що вивчення та збереження артефактів минулих поколінь мають важливе значення.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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