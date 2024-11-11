Археологи обнаружили в Помпеях дом с уникальными эротическими фресками

Археологи обнаружили в Помпеях небольшой, но украшенный дом, покрытый сложными и эротическими фресками. Этот дом, расположенный в центре города, отличается отсутствием открытого внутреннего двора (атриума), что являлось характерной чертой римской архитектуры.

Эксперты считают, что это изменение в архитектуре может свидетельствовать об изменениях в тенденциях римского, особенно помпейского общества в I веке нашей эры. Дом поражает своим высоким уровнем стенного декора. Об этом пишет Interesting Engineering.

Археологи изучили две комнаты в задней части дома. В первой комнате, рядом с фреской, изображающей миф об Иполите и Федре, находятся другие мифологические сцены. Они демонстрируют богатый помпейский стиль, включая изображения тесных объятий сатира и нимфы, а также божественную пару, вероятно Венеру и Адониса. Частично поврежденная сцена предположительно представляет Суд Париса.

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Рядом с картиной Ипполита и Федры есть окно, выходящее на небольшой дворик, где во время извержения велись строительные работы. У входа находится небольшой домашний алтарь с богатым расписным декором с растительными и животными мотивами.

Археологи обнаружили внутри ниши ритуальные предметы, оставшиеся от последнего подношения перед извержением Помпеи 79 года н.э. В частности, были найдены бесцветная керамическая курильница и лампа со следами горения, а также остатки ветвей душистых эссенций и сушеного инжира.

Директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель отметил, что это пример "круговой археологии", когда сохранение, исследование, управление и доступность находок образуют взаимосвязанный цикл. Он подчеркнул, что изучение и сохранение артефактов прошлых поколений имеют немаловажное значение.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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