Археологи виявили в Осло королівський будинок залізного віку: може переписати історію регіону

Археологи виявили унікальну споруду залізного віку, яка може змінити уявлення про історію регіону. Відкритий ними довгий будинок, що датується II століттям нашої ери, можливо, був резиденцією правителя, який жив за 700 років до Гаральда Прекрасноволосого – першого короля Норвегії.

Розкопки поблизу Осло, столиці Норвегії, відкрили новий погляд на давні поселення та соціально-політичні структури того часу. Знахідка, виявлена в Семі, значно перевищує розмірами інші подібні будівлі, знайдені в Скандинавії. Її ширина становила 16 метрів, а центральний неф між опорними колонами сягав 9 метрів. Первинні припущення датували споруду XV століттям, проте радіовуглецевий аналіз підтвердив її набагато давніше походження – II століття н. е. Про це пише Arkeonews.

Керівник проєкту, доцент Музею історії культури Єс Мартенс зазначив, що подібні будинки зазвичай мали ширину 5–7 метрів, і всі вони могли б поміститися всередині знайденої будівлі. Це відкриття кидає виклик попереднім уявленням про архітектуру та владу в регіоні.

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Подальші дослідження показали, що ця споруда могла бути королівським залом. Розташування в багатому природними ресурсами регіоні, з м'яким кліматом та зручним доступом для кораблів, вказує на стратегічне значення цього місця.

Мартенс припускає, що якщо в залізному віці тут існувала королівська влада, то традиційні уявлення про становлення норвезької монархії доведеться переглянути. Додаткові знахідки, такі як тисячі одиниць зброї в Данії та унікальна римська ваза з камеєю, знайдена у сусідньому болоті, підтверджують, що це місце відігравало важливу роль у формуванні регіональної влади.

Науковці припускають, що королівська резиденція могла бути центром, який об’єднував південну Скандинавію в часи Римської імперії. Археологічні дослідження тривають, і подальші розкопки можуть дати нові ключі до розуміння суспільного та політичного життя цього періоду.

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