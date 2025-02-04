Археологи обнаружили в Осло королевский дом железного века: может переписать историю региона

Археологи обнаружили уникальное сооружение железного века, которое может изменить представление об истории региона. Открытый ими длинный дом, датируемый II веком нашей эры, возможно, был резиденцией правителя, жившего за 700 лет до Гаральда Прекрасноволосого – первого короля Норвегии.

Раскопки вблизи Осло, столицы Норвегии, открыли новый взгляд на древние поселения и социально-политические структуры того времени. Находка, обнаруженная в Семи, значительно превышает размерами другие подобные постройки, найденные в Скандинавии. Ее ширина составляла 16 метров, а центральный неф между опорными колоннами достигал 9 метров. Первоначальные предположения датировали сооружение XV веком, однако радиоуглеродный анализ подтвердил его гораздо более древнее происхождение – II век н. е. Об этом пишет Arkeonews.

Руководитель проекта, доцент Музея истории культуры Эс Мартенс отметил, что подобные дома обычно имели ширину 5-7 метров, и все они могли бы поместиться внутри найденного здания. Это открытие бросает вызов предварительным представлениям об архитектуре и властях в регионе.

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Последующие исследования показали, что это сооружение могло быть королевским залом. Расположение в богатом природными ресурсами регионе с мягким климатом и удобным доступом для кораблей указывает на стратегическое значение этого места.

Мартенс предполагает, что если в железном веке здесь существовали королевские власти, то традиционные представления о становлении норвежской монархии придется пересмотреть. Дополнительные находки, такие как тысячи единиц оружия в Дании и уникальная римская ваза с камеей, найденная в соседнем болоте, подтверждают, что это место играло важную роль в формировании региональных властей.

Ученые предполагают, что королевская резиденция могла быть центром, объединяющим южную Скандинавию во времена Римской империи. Археологические исследования продолжаются, и дальнейшие раскопки могут дать новые ключи к пониманию общественной и политической жизни этого периода.

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