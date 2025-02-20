Археологи виявили на території Італії унікальне 'місто мертвих' віком 3 тисячі років

В Італії археологи виявили древній некрополь, якому майже 3 000 років. У місті Тренто знайдено монументальне "місто мертвих" залізного віку, яке використовувалося приблизно з IX до VI століття до нашої ери.

Розташований між каналами річки Ферсіна, некрополь добре зберігся завдяки багатовіковим повеням, які вкрили його товщею ґрунту. Про це пише FoxNews.

Однією з головних особливостей пам’ятки є численні похоронні стели — вертикально встановлені кам’яні плити, що слугували надгробними пам’ятниками. Вони розташовані в субпаралельних рядах, орієнтованих з півночі на південь. Кожна стела позначала західну межу основної гробниці — кам’яного саркофага, вкритого курганом, навколо якого з часом сформувалася група поховань-супутників.

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Під час розкопок археологи також знайшли численні артефакти, зокрема металеву зброю та декоративні предмети, інкрустовані бурштином і скляною пастою. Окрім того, було виявлено ґрунт для кремації та кальциновані кістки, які зберігалися в контейнерах із швидкопсувних матеріалів, ймовірно, дерев'яних скриньках.

Дослідники припускають, що спалені рештки, які часто розміщувалися разом із особистими речами небіжчика, були загорнуті в тканину, волокна якої частково збереглися. У деяких похованнях знаходили шпильки або фібули, які могли використовуватися для закріплення погребальних обгорток.

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