Археологи обнаружили на территории Италии уникальный 'город мертвых' в возрасте 3 тысяч лет

В Италии археологи обнаружили древний некрополь, которому почти 3000 лет. В городе Тренто найден монументальный "город мертвых" железного века, который использовался примерно с IX до VI века до нашей эры.

Расположенный между каналами реки Ферсина, некрополь хорошо сохранился благодаря многовековым наводнениям, покрывшим его толщей почвы. Об этом пишет FoxNews.

Одной из главных особенностей памятника есть многочисленные погребальные стелы — вертикально установленные каменные плиты, служившие надгробными памятниками. Они расположены в субпараллельных рядах, ориентированных с севера на юг. Каждая стела обозначала западный предел основной гробницы — каменного саркофага, покрытого курганом, вокруг которого со временем сформировалась группа захоронений-спутников.

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Во время раскопок археологи также обнаружили многочисленные артефакты, в частности металлическое оружие и декоративные предметы, инкрустированные янтарем и стеклянной пастой. Кроме того, была обнаружена почва для кремации и кальцинированные кости, которые хранились в контейнерах из скоропортящихся материалов, вероятно, деревянных ящиках.

Исследователи предполагают, что сожженные останки, часто размещавшиеся вместе с личными вещами покойного, были завернуты в ткань, волокна которой частично сохранились. В некоторых захоронениях находили шпильки или фибулы, которые могли использоваться для закрепления погребальных оберток.

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