Археологи знайшли на острові Мен у Британії унікальну бронзову ложку віком 2000 року: чим цікава

На острові Мен, що у Великій Британії, археологи виявили рідкісну бронзову ложку, яка, ймовірно, використовувалася шаманом залізного віку для передбачення майбутнього.Куратор археології в Національній спадщині острова Мен Еллісон Фокс зазначила, що попри простоту предмета, він є унікальною знахідкою, яка може свідчити про проведення ритуальних обрядів у цій місцевості.

Як повідомляє Live Science, цей артефакт, формою схожий на полуницю, належить до числа лише 28 подібних знахідок у Європі й датується 400–100 роками до нашої ери. Призначення таких ложок досі залишається загадкою. На чаші знайденого артефакту вигравірувані дві лінії, що утворюють хрест і розділяють її на чотири частини. За однією з версій, в ложку наливали рідину, і те, в який сектор вона потрапляла, могло слугувати знаком щодо майбутнього.

Читайте також: Розміром з долоню: у Китаї знайшли кістки найменшого кота у світі, що жив 300 тисяч років тому (фото)

Схожі ритуальні ложки знаходили у Великій Британії, Ірландії та Франції. Деякі з них зберігаються у Британському музеї – часто вони зустрічаються парами: одна має вирізаний хрест, інша – невеликий отвір. Вважається, що рідина (вода, пиво чи навіть кров) капала з однієї ложки в іншу, допомагаючи у ворожіннях. Оскільки ці предмети часто знаходять у могилах, припускають, що вони могли належати шаманам або ж служити особистими речами, а не бути частиною похоронного ритуалу.

Знайдена на острові Мен ложка стала першою такою знахідкою в цьому регіоні, що, за словами Фокс, підтверджує участь острова в ритуальних традиціях залізного віку.

Наразі артефакт виставлений у музеї Будинок Мананнана на західному узбережжі острова.

Нагадаємо, вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!