Археологи нашли на острове Мэн в Британии уникальную бронзовую ложку в возрасте 2000 года: чем интересна

На острове Мэн, расположенном в Великобритании, археологи обнаружили редкую бронзовую ложку, которая, вероятно, использовалась шаманом железного века для предсказания будущего.

Как сообщает Live Science, этот артефакт, похожий на клубнику, принадлежит к числу лишь 28 подобных находок в Европе и датируется 400–100 годами до нашей эры. Назначение таких ложек до сих пор остается загадкой. На чаше найденного артефакта выгравированы две линии, образующие крест и разделяющие ее на четыре части. По одной из версий, в ложку наливали жидкость, и то, в какой сектор она попадала, могло служить знаком будущего.

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Подобные ритуальные ложки находили в Великобритании, Ирландии и Франции. Некоторые из них хранятся в Британском музее – часто они встречаются парами: одна имеет вырезанный крест, другая – небольшое отверстие. Считается, что жидкость (вода, пиво или даже кровь) капала из одной ложки в другую, помогая во гаданиях. Поскольку эти предметы часто находят в могилах, предполагают, что они могли принадлежать шаманам или служить личными вещами, а не быть частью погребального ритуала.

Найденная на острове Мэн ложка стала первой находкой в этом регионе, что, по словам Фокс, подтверждает участие острова в ритуальных традициях железного века.

Артефакт выставлен в музее Дом Мананнана на западном побережье острова.

Напомним, ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров.

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