Андре Тан назвав п'ять найгарячіших трендів літа 2024
Літній сезон наближається стрімкими кроками, і це ідеальний момент, щоб оновити свій літній гардероб. Відомий український модельєр Андре Тан поділився своїми прогнозами щодо модних тенденцій наступного літа, вказавши на трендові кольори та крої, які будуть в тренді у 2024 році.
Колір вершкового масла
Андре Тан розповів, що цього літа модники повинні звернути увагу на відтінок вершкового масла. Він підкреслив, що домінування яскравого червоного кольору згасає, і на зміну йому приходить більш м’який і теплий жовтий колір.
"Цей колір додасть свіжості будь-якому образу і стане ключовим елементом у вашій літній моді", — рекомендує Тан.
Летючі тканини
Андре Тан підкреслив, що ключовим елементом літньої моди 2024 року є відчуття легкості та повітряності. Він звертає особливу увагу на елементи одягу, такі як блузи, плаття, спідниці та костюми, виконані у ніжних пастельних кольорах, які витончено підкреслюють жіночість.
Білизняний стиль
У літньому сезоні 2024 року Андре Тан акцентує увагу на ніжність та жіночність у вигляді суконь-комбінацій, витончені бюстьє-топи, вишукані мережива, шовкові шалі, а також легкі напівпрозорі бра. Водночас, він підкреслює важливість гармонії в одязі, радячи доповнювати виразні та чуттєві елементи одягу більш консервативними предметами гардеробу, такими як просторі блейзери, традиційні штани чи масивне взуття.
Спідниці-балони
У модному арсеналі літнього сезону 2024 року не втрачають актуальності об’ємні спідниці-балони. Відомий дизайнер Андре Тан радить носити цей елемент гардеробу з різноманітними верхами, проте ідеальним варіантом буде комбінація з більш масивними та текстурними топами для створення виразного контрасту.
Флористика
Відомий дизайнер Андре Тан поділився своїми прогнозами на літній сезон 2024 року, акцентуючи увагу на тому, що модним трендом стануть не лише вбрання з квітковими мотивами, але й об’ємні 3-D квіткові елементи та аксесуари, натхненні флорою.
"Цього літа кожен зможе відчути себе частиною квіткового раю, адже трендом буде повна різноманітність квіткових візерунків і форм, що дозволить кожному ‘розцвісти’ у своєму стилі," - зазначив він.
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