3 правила, щоб страви не прилипали до пательні
У вас досі все пристає до стальної пательні ?
Досліджуємо ефект Лейденфроста або як працюють зі стальними пательнями професійні кухарі!
3 правила, щоб страва не прилипала:
1. Добре нагрійте пательню. Це основа всього процесу.
2. Нагрійте олію на пательні.
3. Дайте продукту утворити скоринку.
Ключ до успіху - це правильна температура пательні. Вона має бути в межах 190-195 градусів. Але як визначити її "на око"?
Лайфхак від шефа: додайте на пательню трохи води і нагрійте її. Якщо вода починає "левітувати" і ковзати по поверхні, утворюючи краплі, які не розтікаються, — це ефект Лейденфроста. І це означає, що пательня готова!
Воду видаляю, після цього додаємо олію, трохи нагріваємо її та сміливо викладаємо наш продукт. Потім можна знизити температуру і дочекатися утворення скоринки. Після цього абсолютно легко знімаємо продукт з поверхні. Далі з часом ви будете "бачити" правильну температуру "на око"
Яйце тут лише для прикладу. Бо яєчня краще без скоринки! Хоча… тут знов є про що посперечатись.
Але зверніть увагу, що такі пательні не можна мити кухонними скребками та йоржиками ! Вони залишають подряпини, які заважають утворенню скоринки в майбутньому. Бережіть свої вироби!
Спробуйте цей метод і переконайтеся: смажити на сталі — це просто!