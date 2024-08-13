10 ознак, які вказують, що у вас занижена самооцінка

Здорова самооцінка - це одне, а її імітація - зовсім інше. Як би ми не намагалися приховати невпевненість, певні поведінкові патерни все одно її видають.

Фахівці з психології виділили ключові ознаки в поведінці жінок, які свідчать про їхню внутрішню невпевненість. Про це пише тсн.

Прояви заниженої самооцінки у жіночій поведінці

Надмірні вибачення

Деякі жінки мають звичку постійно перепрошувати. Для тих, хто страждає від низької самооцінки, це стає автоматичною реакцією навіть на дрібниці або ситуації, де вибачення недоречні - наприклад, за висловлення власної думки. Це спроба зменшити власну значущість та уникнути потенційних конфліктів.

Уникнення зорового контакту

Жінки з низькою самооцінкою часто уникають прямого погляду в очі співрозмовнику. Це не прояв неввічливості, а радше відображення внутрішнього дискомфорту та спроба приховати те, що вони вважають своєю слабкістю.

Самокритика

Невпевнені жінки схильні негативно відгукуватися про себе. Навіть якщо не вголос, то подумки вони перебільшують свої недоліки і применшують досягнення. Постійне самоприниження формує негативне самосприйняття, яке впливає на поведінку.

Перфекціонізм

Деякі жінки, усвідомлюючи свою низьку самооцінку, намагаються компенсувати її прагненням до досконалості. Вони встановлюють нереалістично високі стандарти, вважаючи будь-яку недосконалість провалом. Така гонитва за ідеалом лише посилює внутрішню невпевненість.

Надмірна компенсація

Намагаючись замаскувати невпевненість, жінки можуть демонструвати перебільшену життєрадісність, надмірну послужливість або брати на себе непосильні обов'язки. Це захисний механізм, який часто призводить до емоційного вигорання і подальшого зниження самооцінки.

Складнощі з прийняттям компліментів

Жінки із заниженою самооцінкою часто ніяковіють від компліментів, намагаються змінити тему або применшити похвалу. Це відображає їхнє глибоке переконання у власній недостатності, яке не може бути подолане зовнішнім схваленням.

Страх відмови

Побоювання отримати відмову часто змушує жінок з низькою самооцінкою уникати ситуацій, де вони можуть зіткнутися з нею. Це може проявлятися у небажанні висловлювати свої почуття, реалізовувати мрії або відстоювати свої переконання.

Надмірна поступливість

Жінки з низькою самооцінкою можуть виявляти надмірну податливість, постійно погоджуючись з іншими навіть всупереч власним бажанням. Це спроба уникнути конфліктів і догодити оточуючим.

Гіперчутливість до критики

Будь-яка критика сприймається жінками з низькою самооцінкою як підтвердження власної неспроможності. Це призводить до уникнення ситуацій, де вони можуть зіткнутися з потенційною критикою.

Нездатність відмовляти

Яскравою ознакою низької самооцінки є складність сказати "ні". Через страх підвести інших, отримати негативну реакцію або критику, такі жінки часто беруть на себе надмірні зобов'язання.

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