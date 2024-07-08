Запечені абрикоси з медом, сиром на хрумкому хлібі - смачний сезонний перекус. Спробуйте!

Готувати дуже просто та швидко!

перше - зарумʼяньте хліб.

абрикоси відділіть від кісточок, додайте трохи бальзамічного або яблучного оцту, мед, і якщо є охота можна додати чебрецю.

наверх половинок абрикос додайте улюблений сир.

кладу абрикоси вверх сиром на гриль і готую їх поки сир трішки розплавиться.

окремо я узяв сир з благородною пліснявою, додав вершки, оливкової олії і розмяв все виделкою (можна замінити на крем-сир з оливковою олією і можна додавати духмяні трави - тархун, орегано, майоран)

Підсмажений хлібчик намащую сирним кремом, на нього викладаю смажені абрикоси і ще можна зверху полити свіжим медом!

Це дуже смачно

Давайте поговоримо у коментарях про ваші улюблені сезонні страви?

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