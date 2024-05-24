Заломи на взуті можна прибрати: потрібні лише два предмети

Через недовгий час після покупки взуття воно може виглядати не найкращим чином. На ньому з'являються складки, які можуть стати причиною появи тріщин на матеріалі.

Існує кілька простих лайфхаків, які допоможуть вам позбутися цієї проблеми. Вам знадобляться волога бавовняна тканина, праска або фен.

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Покладіть вологу бавовняну тканину на складку на взутті. Відпрасуйте складку праскою круговими рухами протягом кількох секунд. Або щільно набийте взуття шкарпетками. Встановіть фен на середнє нагрівання. Тримайте потік повітря на відстані близько 20 см від взуття протягом 2-3 хвилин.

Важливо! Перед використанням праски або фена помийте взуття, адже під впливом температури бруд може застрягти в матеріалі. Не використовуйте занадто високу температуру, адже це може пошкодити взуття.

Як запобігти утворенню складок:

Уникайте стояння навшпиньки. Це захистить передню частину взуття від пошкоджень.

Використовуйте ложку для надягання взуття. Це допоможе уникнути тріщин на задній частині.

Зберігайте взуття в картонних коробках з колодками. Це допоможе їм зберегти свою форму.

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