Заломы на обуви можно убрать: нужны только два предмета

Через недолгое время после покупки обуви она может выглядеть не лучшим образом. На ней возникают складки, которые могут стать предпосылкой возникновения трещинок на материале.

Существует несколько простых лайфхаков, которые помогут вам избавиться от этой проблемы. Вам понадобятся влажная хлопчатобумажная ткань, утюг или фен.

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Уложите влажную хлопчатобумажную ткань на складку на обуви. Отгладьте складку утюгом круговыми движениями в течение нескольких секунд. Или плотно набейте обувь носками. Установите фен на средний нагрев. Держите поток воздуха на расстоянии около 20 см от обуви в течение 2-3 минут.

Важно! Перед использованием утюга или фена помойте обувь, ведь под воздействием температуры грязь может застрять в материале. Не используйте слишком высокую температуру, это может повредить обувь.

Как предотвратить образование складок:

Избегайте стояния на цыпочках. Это предохранит переднюю часть обуви от повреждений.

Используйте ложку для одевания обуви. Это поможет избежать трещин на задней части.

Храните обувь в картонных коробках с колодками. Это поможет им сохранить свою форму.

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