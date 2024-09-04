Заготовляємо болгарський перець на зиму: рецепт

Осінь в Одесі така пора, що при достатку овочів та фруктів прекрасні господині можуть залишити сім'ю на пару днів на підніжному кормі. Або перевести на смачно-елементарну картоплю в мундирах з оселедцем або "знайди що-небудь у холодильнику". А все тому, що сил на все не вистачає.

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Все дело в приоритетах. Когда гости нашего города уже в большинстве разъехались, дети отправились в школы-университеты, солнце перестало шпарить и перешло в режим экономии, наступает пора консервировать перцы. В это время их продают мешками. Базовых рецептов два, хотя каждая хозяйка предпочитает какой-то один с плюс-минус добавками.

Итак, знакомьтесь: перцы маринованные с медом.

Начинаем с собственно перцев. Для этого рецепта нужны толстые сочные перцы зеленого цвета; можно взять несколько красных, но это скорей для красоты, чем для вкуса.

Для маринада на 5 кг болгарского перца потребуется столовая ложка соли, по стакану меда, подсолнечного масла, уксуса и два стакана воды. Лавровый лист и душистый перец – по вкусу, чеснок - опционально.

Перец моем, чистим от семян и плодоножки. В большой кастрюле ставим воду, доводим до кипения и провариваем в ней перец. Делаем это порционно – так, чтобы перцы в кастрюле лежали-плавали свободно. Задача сейчас не сварить перец, а размягчить. Варим 3 минуты с момента закипания, выливаем из каждого воду и тут же плотно укладываем в заранее подготовленные литровые банки, вместе с лавровым листиком, тремя шариками душистого перца. На этом же этапе можно добавить пару зубчиков чеснока, но это уже – дело вкуса.

Варим маринад, хотя на правильном одесском языке это называется саламур. Нагреваем в кастрюле воду, добавляем в нее соль и растворяем мед. Многие предпочитают брать мед и сахар пополам, по полстакана. Добавляем подсолнечное масло. Доводим до кипения и добавляем уксус. Снова доводим до кипения и очень быстро, кипящим, заливаем саламур в банки с перцем. Собственно, все.

Осталось накрыть крышками, простерилизовать – 20 минут на литровую банку – закрутить крышки, собраться силами и ждать, когда наступит зима. Иначе можно съесть все, не дождавшись.

Но есть и совершенно другое блюдо из болгарского перца на зиму: перец в собственном соку

Для него принято использовать только красный перец. Причем очень желательно среднего размера, не больше 10 см в длину, тогда его потом удобней есть.

Перец моем и запекаем в духовке с двух сторон до момента, когда шкурка отстает и чернеет. Складываем в миску, накрываем крышкой, даем постоять минут 10-15 – после этого снимать кожицу станет очень легко.

Теперь ключевой момент: чистим обязательно над кастрюлей или другой посудиной, нам нужно собрать сок. Снимаем кожицу, вынимаем семена и плодоножку. Плотно укладываем в подготовленные поллитровые банки, не доходя до горловины сантиметра два. Специи – горький или душистый перец, зелень – можно сразу вложить в банки. Но в этом блюде, мне кажется, их использовать не стоит: у печеного в собственном соку перца настолько тонкий вкус и аромат, что лучше его ничем не перебивать.

Смотрим, сколько получилось баночек. Ужасаемся: обычно очень мало! Из огромных пяти килограммов свежего перца выходит всего 5-6 маленьких поллитровых баночек. В собранный сок добавляем по чайной ложке соли и сахара на банку, доводим до кипения, добавляем по столовой уксуса или растительного масла на банку. И то, и другое играют роль консерванта, но вкус, конечно, будет отличаться. Многие предпочитают использовать вместо уксуса лимонный сок. Кипящим саламуром доливаем банки до горлышка, накрываем крышками и стерилизуем: "уксусные" – 30 минут, "масляные" - 45 минут на поллитровую банку.

Закручиваем, любуемся и страдаем: еще не все сделано на зиму…