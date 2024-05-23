Для чого кидати сіль у раковину, якщо ви їдете з дому надовго: геніальний лайфхак

Звичайна сіль, окрім того, що робить їжу смачнішою, може стати вашим союзником у боротьбі з засміченнями та неприємними запахами на кухні. Залишки їжі, жир, миючі засоби – все це з часом накопичується в трубах раковини, ведучи до засмічень та неприємного запаху.

Не поспішайте викликати сантехніка, адже запах з раковини можна видалити й самостійно за допомогою простих інгредієнтів, які, ймовірно, вже є у вас на кухні.

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Що робити якщо воняє з умивальника

Візьміть 1/4 склянки крупної солі, 1/4 склянки харчової соди, 1/2 склянки білого оцту та літр окропу.

Змішайте в місткості сіль і харчову соду. Засипте суміш у зливний отвір раковини. Додайте окріп і залиште на декілька хвилин. Влийте білий оцет і залиште на 2-3 години. Завдяки цій простій процедурі ваша раковина очиститься від засмічень, а неприємні запахи зникнуть.

Для посилення ефекту можна додати до суміші трохи лимонного соку.

Перед використанням цього методу переконайтеся, що у вашій раковині немає стоячої води. Якщо засмічення сильне, можливо, вам знадобиться повторити процедуру.

Сіль буде корисною й для тих, хто збирається у відпустку. Через застій води у раковині може з'явитися неприємний запах. Експерти радять засипати в зливний отвір кілька ложок солі й закрити отвір корком. Коли ви повернетеся з відпустки й відкриєте раковину, неприємного запаху застояної води не буде.

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