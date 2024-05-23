Зачем бросать соль в раковину, если вы уезжаете из дома надолго: гениальный лайфхак

Обычная соль, кроме того, что делает еду более вкусной, может стать вашим союзником в борьбе с засорениями и неприятными запахами на кухне. Остатки пищи, жир, моющие средства – все это со временем скапливается в трубах раковины, ведя к засорениям и неприятному запаху.

Не торопитесь вызывать сантехника, ведь запах из раковины можно удалить и самостоятельно с помощью простых ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне.

Читайте также: Пять дешевых и действенных способов прочистить канализацию: один из них лучше проводить ночью

Что делать если воняет из умывальника

Возьмите 1/4 стакана крупной соли, 1/4 стакана пищевой соды, 1/2 стакана белого уксуса и кипяточный литр.

Смешайте в емкости соль и пищевую соду. Засыпьте смесь в сливное отверстие раковины. Добавьте кипяток и оставьте на несколько минут. Влейте белый уксус и оставьте на 2-3 часа. Благодаря этой простой процедуре ваша раковина очистится от засоров, а неприятные запахи исчезнут.

Для усиления эффекта можно добавить в смесь немного лимонного сока.

Перед использованием этого метода убедитесь, что в вашей раковине нет стоячей воды. Если засор сильно, возможно, вам потребуется повторить процедуру.

Соль будет полезна и тем, кто собирается в отпуск. Из-за застоя воды в раковине может появиться неприятный запах. Эксперты советуют засыпать в сливное отверстие несколько ложек соли и закрыть отверстие пробкой. Когда вы вернетесь из отпуска и откроете раковину, неприятного запаха застоявшейся воды не будет.

Предлагаем узнать, как сок лимона может предотвратить появление неприятных ароматов на кухне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!