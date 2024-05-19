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Забудьте "ежевика", "голубика", "клубника": як правильно називати ягоди українською

Ігор Романько

Як правильно називати ягоди українською мовою
Як правильно називати ягоди українською мовою. Джерело: apteka-ds.com.ua

Війна в Україні змусила багатьох людей перейти на українську мову. Це чудово, адже мова – це основа нашої ідентичності.

Однак, у процесі переходу на українську, люди часто роблять помилки, вживаючи кальки з російської мови. Це стосується й назв ягід. Про це пише zn.ua.

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Щоб збагатити свою мову, важливо вживати правильні українські назви ягід:

  • Замість "клубніка" - полуниця або суниця.

"Полуниця" - це трав'яниста багаторічна рослина з білими квітами та їстівними соковитими ягодами. Її також можна називати "суниця".

  • Замість "єживіка" - ожина.

"Ожина" - це багаторічна колюча рослина з дугоподібними гілками та їстівними плодами.

  • Замість "голубіка" - лохина або голубика (синоніми).

"Лохина" - це кущова рослина з темно-синіми їстівними ягодами.

Пам'ятайте:

  • Вживання правильних українських назв ягід свідчить про вашу мовну свідомість та повагу до мови.
  • Збагачуйте свою мову, вживаючи різноманітні українські слова та вирази.
  • Не бійтеся помилятися, адже це природний процес вивчення мови.

Завдяки спільним зусиллям ми зможемо зробити нашу мову ще багатшою та кращою!

Нагадаємо, раніше Авраменко пояснив, який наголос у слові "вишиванка" правильний.

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