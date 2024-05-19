Забудьте "ежевика", "голубика", "клубника": як правильно називати ягоди українською
Війна в Україні змусила багатьох людей перейти на українську мову. Це чудово, адже мова – це основа нашої ідентичності.
Однак, у процесі переходу на українську, люди часто роблять помилки, вживаючи кальки з російської мови. Це стосується й назв ягід. Про це пише zn.ua.
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Щоб збагатити свою мову, важливо вживати правильні українські назви ягід:
- Замість "клубніка" - полуниця або суниця.
"Полуниця" - це трав'яниста багаторічна рослина з білими квітами та їстівними соковитими ягодами. Її також можна називати "суниця".
- Замість "єживіка" - ожина.
"Ожина" - це багаторічна колюча рослина з дугоподібними гілками та їстівними плодами.
- Замість "голубіка" - лохина або голубика (синоніми).
"Лохина" - це кущова рослина з темно-синіми їстівними ягодами.
Пам'ятайте:
- Вживання правильних українських назв ягід свідчить про вашу мовну свідомість та повагу до мови.
- Збагачуйте свою мову, вживаючи різноманітні українські слова та вирази.
- Не бійтеся помилятися, адже це природний процес вивчення мови.
Завдяки спільним зусиллям ми зможемо зробити нашу мову ще багатшою та кращою!
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