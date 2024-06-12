Виноград дасть великі та соковиті ягоди, якщо його підгодувати цим у червні: поради від дачників

У червні виноград активно розвивається і цей період ідеально підходить для підгодовування. Таким чином можна покращити врожайність та смак ягід.

Однак не обов'язково купувати магазинне добриво. Існує декілька ефективних народних методів підживлення винограду, повідомляє "На пенсії".

Зокрема, можна розвести 100 г дріжджів в 500 мл води. Суміші треба дати настоятися протягом тижня в теплі. Змішайте цей розчин із 5 літрами води та підгодуйте кущ для стимулювання росту.

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Також можна використати курячий послід. Потрібно розчинити 250 грамів посліду в 1 літрі води та настояти упродовж двох тижнів. Розбавте розчин водою у співвідношенні 1:10 та внесіть під кущ для підвищення стійкості винограду до хвороб.

Для врожайності варто використати деревний попіл. Розведіть 2 склянки попелу в 10 літрах води і дайте настоятися тиждень.

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