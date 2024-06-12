Виноград даст крупные и сочные ягоды, если его подкормить этим в июне: советы от дачников

В июне виноград активно развивается и этот период идеально подходит для прикормки. Таким образом, можно улучшить урожайность и вкус ягод.

Однако не обязательно покупать магазинное удобрение. Существует несколько эффективных народных методов подкормки винограда, сообщает "На пенсии".

В частности, можно развести 100 г дрожжей в 500 мл воды. Смеси нужно дать настояться в течение недели в тепле. Смешайте этот раствор с 5 л воды и подкормите куст для стимулирования роста.

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Также можно использовать куриный помет. Необходимо растворить 250 г помета в 1 литре воды и настоять в течение двух недель. Разбавьте раствор водой в соотношении 1:10 и внесите под куст для повышения устойчивости винограда к болезням.

Для урожайности следует использовать древесный пепел. Разведите 2 стакана золы в 10 литрах воды и дайте настояться неделю.

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